SM – Joao Mario resta in Russia? Prestito scade a fine giugno, ma…

Nei giorni scorsi si era parlato di Joao Mario, del suo ritorno all’Inter perché il club russo non sembrerebbe intenzionato a trattenerlo. Su SportMediaset però si legge: “Il club nerazzurro cerca si trovare un accordo anche per gli altri giocatori in prestito in giro per il mondo e tra loro c’è il portoghese. Il prestito alla Lokomotiv scade a fine giugno, ma il club di Mosca ha chiesto ad Ausilio, d’accordo con il giocatore, di prolungarlo per tutto il mese di luglio. Ora la palla passa ai dirigenti interisti”. Il campionato russo riprende il 21 giugno.

(Fonte: sportmediaset)