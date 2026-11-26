Il portiere dell'Inter ha chiesto il patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno
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Va verso il patteggiamento il portiere dell'Inter Josep Martinez per l'investimento con la propria auto di un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica a Fenegrò, nel Comasco, il 28 ottobre del 2025.
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Lo scrive l'agenzia Ansa sottolineando che "La Procura di Como ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del calciatore il quale ha chiesto il patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno. Sul patteggiamento c'è il consenso della Procura diretta da Massimo Astori".
"L'anziano, a causa forse di un malore, secondo due testimoni aveva invaso la corsia di marcia dell'auto del calciatore che non era riuscito a evitarlo. Sull'asfalto non furono riscontrati segni di frenata. Sarà quindi fissata un'udienza per la sentenza di applicazione della pena che il giudice deciderà se ratificare", conclude l'agenzia stampa.
(Fonte: ANSA)
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