"Ho visto Spalletti domenica, voleva riuscire a spiegarsi e l'ho visto demoralizzato. Mi Ã¨ dispiaciuto perchÃ© lui nel suo lavoro ci mette l'anima e devo dire che quello che hanno detto McKennie e Bremer". Queste sono le parole di Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, alla vigilia della gara contro il Napoli, sulle parole pronunciate dal calciatore americano.

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Qualche giorno fa il giocatore della Juve aveva detto: Â«Per me Spalletti ora non puÃ² prendersi tutte le colpe, siamo tutti colpevoli: stiamo seguendo tutto quello che ci dice, ma sul campo siamo noi che dobbiamo fare di piÃ¹. Le 'cose dentro' non si possono allenare: quelle dobbiamo trovarle noiÂ».

«Credo che in questo momento i piÃ¹ vecchi stiano cercando di tirare i piÃ¹ giovani. Ma c'Ã¨ una grande confusione. E credo che in questo momento non capiscono e che c'Ã¨ mancanza di personalitÃ clamorosa in questo momento. Ma Woltemade che giocatore Ã¨? Ãˆ alto 1.96 e di testa non la prende... che giocatore Ã¨? Si rifiuta di prenderla di testa. Dovrebbero cambiare le attitudini forseÂ», ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: Radio Dee Jay)