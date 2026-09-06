Finisce 1-1 all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan: succede tutto nella ripresa, a Cisse risponde Gatti.
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Finisce 1-1 all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo noioso tra le due formazioni.
Cisse sblocca il match su cross di Chukwueze per il vantaggio rossonero, poi in pieno recupero arriva il pareggio di Gatti su assist di Koopmeiners.
Milan e Juventus si portano entrambe a quota 7 punti come il Como, a -2 da Inter e Roma, uniche formazioni al momento a quota 9 dopo 3 partite.
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