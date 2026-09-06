Finisce 1-1 all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan: succede tutto nella ripresa, a Cisse risponde Gatti.

Alessandro Cosattini
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VIDEO / Juve distante dall'Inter? La risposta di Spalletti

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Finisce 1-1 all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo noioso tra le due formazioni.

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Cisse sblocca il match su cross di Chukwueze per il vantaggio rossonero, poi in pieno recupero arriva il pareggio di Gatti su assist di Koopmeiners.

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Milan e Juventus si portano entrambe a quota 7 punti come il Como, a -2 da Inter e Roma, uniche formazioni al momento a quota 9 dopo 3 partite.

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