Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha terminato la sua partita senza voce al Dall'Ara. Per questo ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro ha commentato Aleksandar Kolarov quanto accaduto nel match di oggi a Bologna. Qui le sue considerazioni: "Nel primo tempo eravamo un po' lenti nella riaggressione e sulle seconde palle, mentre invece abbiamo fatto un grande secondo tempo e portiamo a casa tre punti fondamentali per noi.

I cambi hanno fatto bene."Non avevo nessun dubbio, anzi abbiamo grandissima fiducia nei loro mezzi. Sono giocatori non importanti, ma importantissimi. Non partono dall'inizio, ma hanno un atteggiamento da campioni veri, trascinano gli altri. Per noi è molto importante, lo ha sottolineato anche il mister, non vogliamo avere titolari, ma tutti devono aiutarci a vincere. Siamo una squadra forte, abbiamo giocato un ottimo calcio e vinto, cosa che è molto difficile in questo momento".