VIDEO / Kompany: "La qualità dell'Inter si è fatta sentire. La realtà cruda è che..."

Dopo il malore e le settimane di stop, Vincent Kompany guarda con ottimismo al suo ritorno in campo con il Bayern Monaco.

"In realtà devo dire: sto benissimo", ha dichiarato l'allenatore durante la sua prima conferenza stampa dopo il rientro: "Ho fatto tutti gli esami necessari".

I risultati degli esami sono stati positivi, quindi non ci sono conseguenze.

Kompany: "È stato uno shock"

Secondo Kompany, il malore è stato causato dal fatto che in precedenza non aveva curato a fondo un'infezione. "Non ho prestato abbastanza attenzione al mio corpo", ha sottolineato.

"Non posso minimizzare la cosa, è stato davvero uno shock".

L'allenatore era stato ricoverato in ospedale, dove i medici gli avevano diagnosticato un'irritazione delle meningi. Il belga ha dovuto fermarsi per settimane. "Ho cercato di ritrovare rapidamente la calma", ha raccontato.

(Fonte: ANSA)