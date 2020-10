Kondogbia, la situazione Atletico non si sblocca e non si allena con il Valencia

Qualche giorno fa l’ex interista Kondogbia è esploso sul suo profilo Instagram contro il presidente del Valencia. Il giocatore è stato associato all’Atletico Madrid, potrebbe firmare un contratto con loro fino al 5 novembre e il centrocampista è rimasto ai margini del progetto tecnico del Valencia, non sta giocando.

Un comunicato ufficiale ha parlato di un infortunio del giocatore, un fastidio alla parte posteriore, al tallone, del piede destro. Ma non è stato aggiunto altro. E la nota del club è arrivata proprio dopo lo sfogo del calciatore contro il presidente Anil Murthy reo di averlo ingannato e di non aver facilitato il suo passaggio alla squadra guidata da Simeone. L’AM non ha ancora tesserato nessun giocatore e avrebbe il posto libero per Kondogbia.

Il francese ha saltato quasi due settimane di allenamento e le gare contro Villarreal ed Elche. Ma anche questa settimana non si è unito al gruppo. Oggi si è allenato in palestra con i compagni ma poi con una seduta individuale, niente pallone. Javi Garcia, allenatore del Valencia non sa ancora cosa ne sarà del suo calciatore ma confida che possa unirsi alla sua rosa se non dovesse partire. «Non so cosa accadrà quando sarà guarito. Spero che sia ancora una volta un giocatore importante come lo è stato fino ad ora, che si risolva presto in modo da essere disponibile», ha detto qualche giorno fa.

(Fonte: Mundo Deportivo)