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Un annuncio direttamente dall'Argentina su Lautaro Martinez, capitano dell'Inter. Gastòn Edul, tra i più importanti giornalisti argentini, si è sbilanciato così sul numero 10 interista, attualmente impegnato con la sua nazionale.

"Da ora in poi vedremo molto più spesso Lautaro e Julián insieme dall'inizio", si è sbilanciato il giornalista. Lionel Messi si prepara a dire addio alla nazionale e il commissario tenico prepara la coppia di centravanti al centro dell'attacco.