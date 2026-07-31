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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli del mercato della squadra di Allegri paragonandolo a quello delle avversarie:

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"Sono momenti delicati, ma non sono solo per il Napoli, perché un po' tutto il calcio italiano è in questa situazione di sofferenza sul mercato. Ci sono stati pochi movimenti. Adesso la Juventus sembra che si sia un po' mossa, l'Inter ha preso Stones, vedremo quali saranno le altre soluzioni, soprattutto per l'esterno destro dopo aver perso Palestra. Dumfries non è stato ancora sostituito. Un po' tutti sono in questa situazione: la stessa Roma si sta raddoppiando, però il Milan è partito con la doppietta ma deve fare molto altro. È un panorama incompleto, con tante situazioni ancora tutte da chiarire. Il Napoli è in scia, perché poi avrebbe meno da fare".

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"In questo momento, con il mercato ancora da fare, la rivale dell'Inter è sicuramente la squadra di Allegri. Sulla carta è questa la composizione delle previsioni per il campionato che va a cominciare, a meno che arrivino poi altri risultati ancora più significativi. Sullo sfondo c'è un'immagine di compattezza della rosa e della società che porta a credere che questo centenario possa essere festeggiato adeguatamente, nel migliore dei modi"