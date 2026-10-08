VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, esperto di mercato, è stato ospite a Radio Tutto Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni:

"Tutti questi infortuni evidentemente limitano le scelte di Allegri. Oggi il conteggio è di ben undici, anche se alcuni sono lungodegenti. Quindi è un Napoli incerottato che deve evidentemente anche guardare al rientro dei nazionali per capire chi sta meglio. Certamente lo stop di Vergara non ci voleva, anche per quella brillante esibizione in azzurro. Mentre un De Bruyne tirato a lucido è un messaggio di positività.

Rispetto alla tua domanda più in generale, è una Serie A che deve fare i conti con questa sosta lunga e inedita. Quindi c'è anche la possibilità di capire come le squadre ne risentiranno. La considerazione più immediata è che ci sia un'effettiva ripartenza, come se le prime cinque giornate avessero disegnato la classifica ma non avessero ancora dato il vero volto del campionato. Per i motivi legati agli infortuni del Napoli e ad alcune false partenze, bisogna vedere se dietro l'Inter c'è solo la Roma o ci può essere qualcos'altro.

Io penso che il Napoli visto finora non possa essere la vera faccia di questa squadra, che comunque ha l'impegno di far vedere la sua qualità anche in Champions League. Questa è l'altra prova saliente per pesare il Napoli di Allegri".