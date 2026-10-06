Il capitano nerazzurro si aggiudica il sondaggio social indetto dal club
VIDEO / Lautaro: "La Champions è un obiettivo, non un'ossessione. Sappiamo che..."
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I tifosi dell'Inter hanno deciso: il Player of the Month di agosto e settembre è Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha iniziato alla grande la stagione, segnando 4 gol in 4 partite di campionato e trascinando la squadra come suo solito.Attualmente in Argentina, impegnato con la sua Nazionale, l'attaccante interista rientrerà a Milano pochi giorni prima della gara contro il Parma, in programma sabato alle ore 18: probabile che parta dalla panchina, considerando anche la stanchezza dovuta al lungo viaggio che lo attende, ma con uno come lui non ci si può mai sbilanciare.
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