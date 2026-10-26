Una giornata speciale per il mondo del calcio, che si prepara a uno degli appuntamenti annuali più prestigiosi e affascinanti: torna il Pallone d'Oro, uno dei più importanti riconoscimenti individuali nel mondo dello sport. France Football ha svelato la lista dei 30 giocatori candidati alla vittoria del premio: tra questi c'è anche Lautaro Martinez.

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Nel 2026 il Pallone d'Oro celebra la sua 70ª edizione: per festeggiare questa ricorrenza speciale la cerimonia di premiazione si terrà per la prima volta al London Palladium di Londra, per omaggiare Stanley Matthews, giocatore inglese e vincitore della prima edizione nel 1956. L'evento si terrà il prossimo 26 ottobre. La lista dei candidati viene stilata dalle redazioni di France Football e de L'Equipe, con la supervisione di due figure internazionali: Luis Figo, vincitore del Pallone d'Oro 2000, e Fabio Capello, ambassador UEFA. I criteri riguardano le prestazioni individuali, i successi di squadra, la classe e il fair play.

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Il capitano nerazzurro ottiene così la sua quinta nomination al Pallone d'Oro: il Toro si è piazzato 21° nel 2021, 20° nel 2023, 7° nel 2024 e 20° nel 2025. Lautaro è stato selezionato nella lista dei 30 candidati grazie alle sue straordinarie prestazioni della scorsa stagione: il Toro ha vinto Scudetto e Coppa Italia con l'Inter, diventando anche capocannoniere della Serie A con 17 gol. Alla sua candidatura contribuisce anche l'ottimo Mondiale disputato con l'Argentina: Lautaro ha segnato tre gol, tra cui la rete decisiva in semifinale contro l'Inghilterra che ha mandato l'Albiceleste a giocarsi il trofeo all'ultimo atto contro la Spagna a New York.

La quinta nomination diventa una pietra miliare della carriera di Lautaro: il capitano nerazzurro diventa il terzo giocatore della storia dell'Inter con più nomination al Pallone d'Oro, dietro solamente a Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti, a quota 9 e 8, mentre rimangono staccati Luis Suarez, Lothar Matthaus e Ronaldo con quattro ciascuno. Per il quarto anno consecutivo il Toro entra nella shortlist finale del premio: un risultato che all'Inter avevano ottenuto anche Luis Suarez, Giacinto Facchetti e Lothar Matthaus. Solo Mazzola, che ha collezionato consecutivamente tutte le sue nove candidature, è riuscito a fare meglio di loro.

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La cerimonia di lunedì 26 ottobre, che prenderà il via alle ore 21, sarà visibile su Dazn, che manderà in onda l’evento gratuitamente. Dalle ore 20 la pre cerimonia.

PALLONE D'ORO 2026, I 30 CANDIDATI