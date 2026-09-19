La Lazio di Rino Gattuso vince ancora: 2-0 a Venezia per i biancocelesti, decidono i gol di Zaccagni su rigore e Noslin.

Alessandro Cosattini
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gattuso saluta mazzola
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La Lazio di Rino Gattuso vince ancora: 2-0 a Venezia per i biancocelesti, decidono i gol di Zaccagni su rigore e Noslin su assist di Tavares.

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Altra prestazione convincente per la Lazio, che con i 3 punti di stasera aggancia in vetta a quota 13 Inter e Roma dopo il 2-2 dell'Olimpico. Sono queste tre le squadre al momento al primo posto in Serie A, aspettando che il Como giochi a Frosinone domani. Con una vittoria, la squadra di Fabregas aggancerebbe anche lei la vetta della classifica.

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