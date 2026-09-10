Il giornalista ha rivelato cosa invidiava alla società nerazzurra

Andrea Della Sala
ausilio lascia inter

VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Francesco Letizia ha parlato anche della separazione tra l'Inter e Piero Ausilio:

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Piero Ausilio è stato in tutti questi anni, l’unica pedina che ho sempre invidiato all’Inter. La competenza totale al servizio di un club... CONTINUA A LEGGERE

Letizia

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