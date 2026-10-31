«È un derby che sa di ambizione. Quella di Milano come città che promette di costruire lo stadio più bello del mondo e quella di Milan e Inter che, in modi diversi, cercano di costruirsi un futuro nobile quanto il passato remoto e di certo superiore agli anni della cosiddetta “banter era"». Così il quotidiano Libero presenta il derby di questa sera.

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"Amorim prova in tutti i modi a spiegare cosa sta facendo: costruendo le basi di un Milan che possa essere grande a lungo (in questo senso va letto il rinnovo di Pulisic fino al 2031), scansando lelogiche dell’instant team peraltro chiaramente controproducenti nel calcio d’oggi. E sono pochi gli allenatori disposti a costruire, magari rinunciando alla propria gloria personale immediata. L’Inter, per paradosso, lavora al contrario rispetto al Milan. Il progetto è molto più avanzato e il problema semmai è rinnovare di anno in anno e di partita in partita l’ambizione". «Se non vinciamo da sette derby una domanda dobbiamo farcela...».

"La risposta è nell’ambizione. In quel desiderio di essere protagonisti prima che di luci a San Siro non ne accenderanno più", conclude il giornale.

(Fonte: Libero)