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Ospite di Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha parlato della gara dell'Inter contro il Club Brugge e dei problemi difensivi:

Nell’Inter ci sono almeno due problemi strutturali. Il primo riguarda la mancanza di un vero leader difensivo. È un aspetto che sottolineo dall’inizio del campionato: a questa squadra manca un giocatore capace di guidare il reparto, di comandarlo e di garantire riferimenti ai compagni. In questo senso, l’assenza di De Vrij e Acerbi pesa, perché viene meno un difensore abituato a leggere le situazioni e a organizzare la linea.

Il secondo problema è rappresentato dall’assenza di Dumfries. Sul piano della costruzione e della spinta offensiva può essere inferiore a chi oggi occupa quella posizione, ma nella fase difensiva garantiva qualcosa di fondamentale: la capacità di ripiegare, chiudere le diagonali e trasformarsi in un difensore aggiunto. È un contributo che oggi l’Inter fatica a ritrovare e la sua assenza si avverte.

C’è poi una questione ancora più profonda, che riguarda la filosofia di gioco. L’idea di proporre un calcio verticale, aggressivo, orientato al pressing e all’attacco dell’avversario è condivisibile, ma deve essere accompagnata da un equilibrio adeguato. Altrimenti la squadra finisce per allungarsi e perdere compattezza.

L’Inter di Inzaghi otteneva risultati straordinari anche perché sapeva mantenere un baricentro più basso, con una struttura maggiormente coperta e una gestione più attenta degli spazi. La squadra attuale, invece, tende a esporsi maggiormente, soprattutto quando deve inseguire il risultato.

La partita di ieri lo ha dimostrato. Dopo il 2-1, i cambi non sono riusciti a restituire compattezza alla squadra. E dopo il 3-1, l’Inter ha ulteriormente aumentato il proprio rischio, cercando di giocarsi tutto pur di raggiungere il pareggio. Ma, nel tentativo di recuperare la partita, ha finito per concedere ancora più spazi agli avversari, incassando un altro gol.