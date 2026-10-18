Oggi a destra ha giocato Luis Henrique. Chivu in quella posizione ha lanciato Diouf al posto di Dumfries e lo ha fatto anche perché Spence non è riuscito ad essere subito utile alla causa dell'Inter.

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Contro il Bologna è tornato da titolare, in sette gare è riuscito a collezionare cinque presenze (in due occasioni è rimasto in panchina) ma non aveva mai giocato dal primo minuto. E la sua prestazione non è stata indimenticabile. La Gazzetta dello Sport non l'ha apprezzata e gli ha rifilato un 4.5 in pagella definendolo il peggiore della serata al Dall'Ara.

"Arrugginito dal letargo, combina subito un disastro: sbaglia il possibile 0-1 e provoca lo svantaggio. Un po' meglio, dopo". Ma insomma, con quel voto lì la prestazione resta insufficiente.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)