Da Serena-Diaz a Milito-Eto’o: Lukaku-Lautaro e le grandi coppie dell’Inter

Il belga e l'argentino non smettono di segnare e continuano a scrivere pagine della storia dei grandi attaccanti nerazzurri

"Lo scudetto dei record di Giovanni Trapattoni viene ricordato spesso per l'affiatatissima coppia formata da Aldo Serena e Ramon Diaz: 34 gol in due al termine dell'entusiasmante galoppata 1988-89. Andando avanti di 18 anni si ritrova un altro attacco con due centravanti che ha griffato un altro campionato da record, quello della stagione 2006-07: Zlatan Ibrahimovic ed Hernan Crespo misero a segno 29 gol. Nelle due annate successive c'è ancora lo svedese al centro dell'attacco nerazzurro che conquista il tricolore. L'attuale trascinatore del Milan realizza 30 reti insieme a Julio Cruz nell'annata 2007-08 e 33 con Mario Balotelli in quella 2008-09. Poi cambia tutto: lo svedese viene ceduto al Barcellona, Balotelli finisce in panchina, arrivano Diego Milito e Samuel Eto'o. Con il Principe e il Re Leone nasce la squadra del Triplete. L'argentino e il camerunense arrivano a quota 34 in campionato. Lukaku e Lautaro sono già a 30 centri: 17 per Big Rom e 13 per il Toro".