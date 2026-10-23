Giovanni Malagò regolarizza la sua posizione in vista delle elezioni per la carica di presidente FIGC: la mancanza di un'affiliazione con una società sportiva gli era infatti costata la rimozione dalla carica.

Malagò si è tesserato con il Circolo canottieri Aniene - di cui è già socio e presidente onorario - come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5, affiliata da questa stagione alla FIGC.

Sky

Malagò tesserato: le sue dichiarazioni

Sky Sport riporta le dichiarazioni di Malagò in merito al suo tesseramento:

"A questo punto, dopo quello che è successo, sarebbe stato assurdo non prenderla - ha detto a margine dell'evento alla Fondazione Foqus 'Cultura e democrazia' a Napoli - Io mi candido. Ovviamente, c'è una dinamica anche formale che riguarda tutti, non solo me, e che deve esprimere una maggioranza a supporto".