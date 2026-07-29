"Il calcio del popolo. La Federazione italiana manda un'email con scritto 'se volete entrare e riprendere le parole di Mancini' - che quasi non ci dormiano - e di Ranieri dovete pagare per entrare e riprendere la conferenza". Michele Criscitiello, su Sportitalia, ha fatto scoppiare la polemica nei confronti della FIGC rispetto alla richiesta di 500 euro per la messa in onda della conferenza stampa di presentazione del 'nuovo' ct.

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"Sapete che c'è - ha detto ancora Criscitiello, lanciando il telefono sulla scrivania - non riprendiamo proprio niente. Non ce ne frega nulla. Perché non è un problema della 100, 200 euro. L'Italia non è un club, state calpestando ogni valore della Nazionale. E con Mancini avete calpestato tutto quello che c'era da calpestare. Con queste mosse non solo sta venendo lo schifo del comportamento e del sistema. Ma è un'offesa non alle emittenti ma di chi vuole sentire le parole del dirigente e voi? Se vuoi sentire parlare Mancini devi pagare. Ma ragazzi, siete impazziti davvero. Vi state vendendo per 500 euro e non parlo di problemi di cash. È un problema simbolico: Nazionale e Figc non possono essere paragonate a società e club. Voi mi dovete dire se è normale. Se c'è una sola persona che dice che è normale. Siamo morti, ci devono solo fare il funerale".

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"Milan, Inter, Juve, per stare vicino ai tifosi ti chiamano e chiedono se vuoi mettere la conferenza stampa in diretta ed è un servizio in chiaro fatto per i tifosi. Ma la Nazionale dice ti do il segnale e lo dà a tutti i canali possibili e se mandate a reti unificate siamo contenti, cosa che non avremmo fatto per Mancini, perché fino a che ci sono i vari club tutti i tifosi gradiscono, ma tu la conferenza la devi dare al mondo per farla vedere e metti l'iban...Io impazzisco".

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Attacco frontale a Mancini

Poi su: "Non può rimettere piedi a Coverciano. Non dico che ci vuole l'ergastolo sportivo. Però quando parliamo diè un discorso. Ma se parliamo dell'Italia, che deve avere dei valori e tu Mancini sei andato a prenderti 50-60 mln in Arabia Saudita non ha fatto male, ha fatto bene, Roberto, la prossima volta se vuoi vengo con te. Non stiamo facendo i falsi moralisti e i finti preti ma chiedevamo solo una cosa, torna ad allenare. Vai dappertutto ma non puoi rimettere piedi a Coverciano e non puoi tornare a sederti sulla panchina della Nazionale italiana per come te ne sei andato tre anni fa e non puoi ricantare l'inno di Mameli prima delle gare per come sei scappato e per come ti sei comportato, poi se vai a vincere la CLpuoi farlo e devi andare perché l'ergastolo sportivo non esiste. Solo su una panchina non potevi e non dovevi sederti, quella che hai tradito. Quella della, del popolo e della Nazionale. E Malagò a tutti poteva dare quella panchina e anche all'ultimo dei più scarsi, come Pirlo, che ha fatto il testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Meglio Pirlo scarso che non Mancini. Non per l'allenatore in sé ma per il comportamento e per come ha tradito l'Italia tre anni fa".

(Fonte: SI)