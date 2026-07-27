Il direttore di Skysport, Federico Ferri, ha parlato di quanto sta accadendo in seno ai vertici della FIGC dopo la candidatura di Pirlo proposta da Maldini e respinta da Malagò.

In particolare, il giornalista si è soffermato sulle figure incompatibili se l'ex dirigent del Milan mantenesse la carica di direttore tecnico.

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«Possiamo parlare di nomi non compatibili con la presenza di Maldini e prevedebbero le dimissioni. Uno su tutti Mancini. Non perché non sia un grande allenatore, perché ha una grande storia, no perché non ci sono state le dimissioni, non è a questo che pensa il dt, ma perché sarebbe incompatibile con il tipo di progetto. Era un candidato prima di Maldini. Non lo sarebbe con l'ex Milan. Conte non è stato contattato e vedremo se succederà nei prossimi giorni», ha spiegato il direttore.

«Sarebbe comunque una figura autonoma, non credo lavorerebbe con un dt, verrebbe meno la figura. Altri nomi compatibili con il progetto di Maldini non ce li abbiamo. Giusto anche dirlo per non fare nomi sbagliati. Ci si sta lavorando. Ma ci sarà da ricostruire la struttura che dovrà guidare la Federazione ampiamente provato da quanto accaduto in questi due giorni. Bisognerà capire quindi se sarà Maldini con Leonardo ad occuparsi del nome dell'allenatore», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)