Marca – CL, Simeone avrebbe preferito non sfidare il suo passato. Inter, sorpresa se…

Dall'urna di Nyon alla fine è sbucata fuori una coppia fattibile e suggestiva. L'Inter e l'Atletico Madrid si affronteranno negli ottavi di Champions. Sarà Simeone contro il suo passato e contro il suo amico, Zanetti, e contro il suo ex compagno di squadra, dell'epoca dello scudetto della Lazio, Inzaghi. In Spagna hanno commentato l'accoppiata, in particolare lo ha fatto Marca, sostenendo che l'allenatore della squadra spagnola avrebbe preferito non incrociare il suo passato.

"Probabilmente la data degli ottavi di finale di CL non era la sua preferita per tornare in quella che è stata casa sua. Dopo aver affrontato il suo passato ai gironi, incrociando la Lazio, l'allenatore dovrà tornare in Italia e affrontare una delle squadre del suo cuore, l'Inter. Ma nella sfida non avrà troppo tempo per i sentimentalismi. Ci si aspettava, a dire il vero, un sorteggio più fortunato per l'Atletico Madrid dopo a ver conquistato gli ottavi da prima del girone. Il club sapeva che si potevano incrociare, come seconde dei gironi, PSG e Inter ma ci si aspettava squadre meno note. I nerazzurri sono un avversario sul quale si hanno pochi riferimenti, non ci sono stati più incroci dal 2010 quando si giocò la sfida in Supercoppa Europea (l'unico trofeo che sfuggì all'Inter nel 2010 quando vinse cinque trofei nell'arco dell'anno solare.ndr). Sicuramente sarà più complicato a San Siro, ma al Wanda Metropolitano c'è la possibilità di essere ottimisti e Simeone avrà a sua disposizione anche Pablo Barrios", si legge sul quotidiano spagnolo.