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Luca Marchegiani, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Venezia: "Provedel non ha ancora preso il posto di Martinez: che lui sia andato all'Inter con l'ambizione di giocare io ne sono convinto. Chivu ha fatto una scelta, Martinez ha fatto errori ma con lo Shakhtar è stato bravissimo.

Sky

Sono due portieri affidabili e bravi: a me Provedel piace tanto, negli anni ha maturato una capacità di essere decisivo nei momenti importanti che gli danno lo status da portiere di grande squadra.