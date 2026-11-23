Luca Marchegiani, su Skysport, ha commentato il pari dell'Inter in casa dell'Atalanta, un 4-4 clamoroso con una rimonta della squadra di Sarri arrivata quando la partita era sul 3-1 per la formazione di Chivu.

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«Alla fine l'Atalanta na cambiato marcia anche con i cambi ed Ã¨ diventata una partita di peso, piÃ¹ difficile difendere. Ma anche nel primo tempo la squadra di Sarri a destra ha cercato di colpire e l'Inter ha fatto fatica. L'Inter dÃ sensazione di superioritÃ e facilitÃ nell'arrivare a concludere ma poi si sbaglia sull'ultimo tiro, c'Ã¨ questo tiro io, tiri tu che stona ed Ã¨ successo tante volte. Questo Ã¨ il rammarico di oggiÂ», ha sottolineato l'ex portiere.

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-L'Inter che manca nella lotta e sovrastata fisicamente?

I giocatori dell'Inter non mancano nella lotta. Ho avuto la sensazione alla fine quando era piÃ¹ fresca l'Atalanta e ha spinto forte, forse perchÃ© doveva recuperare, ma nel primo tempo non c'era questa sensazione. PerchÃ© l'Inter ha pressato, recuperato palla. Ci sono pure gli avversari e l'Atalanta ha fatto un gran finale di partita, nel buttarla in caciara: l'hanno fatto bene. Il 4 a 4 Ã¨ un risultato che da una squadra come l'Inter che ritengo forte e che lo ha dimostrato per larghi tratti, il terzo gol di Esposito Ã¨ meraviglioso, non me l'aspetto.

-La coppia piÃ¹ giusta per l'Inter lÃ davanti?

PerchÃ© 'sta domanda? Penso che Lautaro non sia in discussione. Sono contento che nonostante la giovane etÃ Esposito aggiunga qualcosa ad ogni partita su quello che pensiamo sappia fare. Vedo sempre cose in piÃ¹ nella personalitÃ , nella capacitÃ , nello smarcamento.

(Fonte: Skysport)