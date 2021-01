Marchetti: “Eriksen, l’Inter non lo deve dare via per forza. Per Conte può essere un’arma in più”

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato del mercato dell’Inter e dei possibili scenari futuri per il trequartista danese

“Mercato dell’Inter bloccato, per attendere novità societarie bisognerà attendere almeno la fine del mese. Eriksen non c’è corsa a doverlo dare via per forza. Investimento che non si è rivelato centrale. Qualche squadra verrà fuori ma non è detto che queste squadre potrebbero accontentare l’Inter. Non è un peso, ma potrebbe essere un’opportunità per rivalutarlo. Non è un elemento deleterio per lo spogliatoio, un’arma in più che Conte può utilizzare”.