Marco Simone, ex attaccante del Como e anche di diverse squadre francesi, ha parlato del 9-1 ottenuto dalla squadra di Fabregas in casa del Lens. Questo uno stralcio dell'intervista concessa a La Repubblica: «La vittoria è stata eclatante, anche perché al Bollaert-Delelis i francesi di solito sembrano leoni. Però, conoscendo i valori delle due squadre, il risultato ci sta tutto».

Cosa la colpisce del Como?«L'ho visto dal vivo contro lo United, è un'opera d'arte. Quando è in campo speri che la partita non finisca mai, in ogni azione c'è un'idea. La differenza la fanno la società e Fabregas».

Si aspettava trent'anni dopo il Como ai vertici in Champions?«E chi lo avrebbe mai immaginato. Como è una bella città, ma non aveva un peso sportivo importante. Di solito i grandi investitori cercano club blasonati. Questo è un insegnamento: se ci sono i mezzi, anche piccole realtà possono sognare».

E il Como può farcela ad arrivare fino in fondo in Europa?«Potevamo pensare all'Atalanta campione in Europa League? La Champions non si vince con il nome, ma con quello che si produce in campo. E il Como in quanto a gioco è già una delle cinque squadre migliori in Europa. Quindi sì, può vincere la Champions».