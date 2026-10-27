L'ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, intervenuto nel corso di "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8, ha analizzato la settimana degli azzurri e confrontata con quella delle altre squadre di vertice. Queste le sue considerazioni:

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“Per me è stata comunque una settimana positiva. È ovvio che mercoledì a Monza e poi a Torino contro la Juventus diventano due partite fondamentali, ma oggi non è che se vai in casa dell'Inter o del Milan non ti dicono che le prossime due sono fondamentali. Secondo me un passo in avanti c'è stato. È un Napoli che a me è piaciuto, ti dico la verità, perché comunque con la Roma è stato sempre in vantaggio, una Roma che poi ha recuperato”.