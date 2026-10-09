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Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex centrocampista Dario Marcolin ha parlato di Sucic e delle parole del centrocampista dell'Inter dopo la gara della Croazia:

Getty Images

«Giocare nel centrocampo dell'Inter è un privilegio. Sucic ha fatto cose buone e meno buone, ma in una squadra che ha Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan non hai tre partite a disposizione. Lamentarsi non è giusto: bisogna sgomitare per riprendersi il posto».