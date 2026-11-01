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Intervenuto a Dazn, Luca Marelli ha commentato così la direzione arbitrale di Guida nel derby tra Milan e Inter:

"Un plauso particolare non tanto all'arbitro ma ai giocatori che hanno contribuito allo spettacolo di questa serata. Sul rigore revocato all'Inter per il tocco di braccio che non c'è stato di Gila nessuna scena isterica, semplicemente una protesta molto pacata e anche in un rigore chiesto dall'Inter, giusto un accenno.

Si sono viste pochissime proteste in generale, proteste molto pacate anche di Gila, il VAR opportunamente ha richiamato l'arbitro al monitor, probabile che Guida sia stato ingannato dal movimento del braccio sinistro, ha pensato all'impatto e in realtà è col petto. Peccato per questo errore che incide sulla prestazione di Guida, non può essere sottaciuto, forse per troppa precipitazione perché per il resto aveva arbitrato piuttosto bene"

Thuram-De Winter? C'è pochissimo, c'è stato un contatto con le gambe ma è un contrasto di gioco, non c'è nulla che possa portare ad un calcio di rigore, tantomeno ad un on field review"