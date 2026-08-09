"Ha un bravo allenatore e dei bravi dirigenti, non dobbiamo sorprenderci che sia un passo avanti alle altre", dice Marianella sull'Inter

Matteo Pifferi
Guarro e Pace Ep 12

GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter anche in ottica mercato: "L'Inter sembra la squadra che sta meglio ma è la squadra che ha cambiato meno ed è un grande vantaggio, anche se siamo a luglio-agosto.

L'Inter parte come squadra più forte del nostro campionato e non ha fatto ancora mercato, ha l'ambizione e per confermare l'ambizione adesso sul mercato deve andarci, per essere competitiva anche in Champions. Con queste premesse, avendo cambiato poco e avendo già un bravo allenatore e dei bravi dirigenti, non dobbiamo sorprenderci che sia un passo avanti alle altre"

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"Lo vedrei bene però sono già un paio di finestre di mercato che se ne parla ma non accade mai. La sensazione è che hanno in Inghilterra è che Inter e Liverpool non siano mai troppo vicine ma è un giocatore importante, che in maniera silenziosa è stato protagonista di un Liverpool vincente, ha avuto la capacità di esserlo uscendo dalla panchina ma anche da titolare in ruoli diversi perché è un giocatore che ha giocato in tutti e tre i ruoli di centrocampo con Klopp e anche con Slot, è stato impiegato anche come terzino destro ed esterno d'attacco, è un giocatore flessibile. Non so dire quanto Inter e Liverpool possono essere vicine, quello che posso dire io è che se l'idea dell'Inter è Jones è un'ottima idea"

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