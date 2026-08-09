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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter anche in ottica mercato: "L'Inter sembra la squadra che sta meglio ma è la squadra che ha cambiato meno ed è un grande vantaggio, anche se siamo a luglio-agosto.

L'Inter parte come squadra più forte del nostro campionato e non ha fatto ancora mercato, ha l'ambizione e per confermare l'ambizione adesso sul mercato deve andarci, per essere competitiva anche in Champions. Con queste premesse, avendo cambiato poco e avendo già un bravo allenatore e dei bravi dirigenti, non dobbiamo sorprenderci che sia un passo avanti alle altre"

Curtis Jones

"Lo vedrei bene però sono già un paio di finestre di mercato che se ne parla ma non accade mai. La sensazione è che hanno in Inghilterra è che Inter e Liverpool non siano mai troppo vicine ma è un giocatore importante, che in maniera silenziosa è stato protagonista di un Liverpool vincente, ha avuto la capacità di esserlo uscendo dalla panchina ma anche da titolare in ruoli diversi perché è un giocatore che ha giocato in tutti e tre i ruoli di centrocampo con Klopp e anche con Slot, è stato impiegato anche come terzino destro ed esterno d'attacco, è un giocatore flessibile. Non so dire quanto Inter e Liverpool possono essere vicine, quello che posso dire io è che se l'idea dell'Inter è Jones è un'ottima idea"