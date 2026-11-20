Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista di Atalanta-Inter, Massimo Marianella ha parlato così delle priorità dei nerazzurri di Chivu
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista di Atalanta-Inter, Massimo Marianella ha parlato così:
"Pio Esposito sta benissimo ma l'Inter ha tante certezze perché è una squadra forte, ben allenata e con una struttura societaria dietro, rappresentata da Marotta, che è molto molto solida. L'Inter non scricchiola da nessun punto di vista. Io credo che un'ideuccia sulla priorità Champions…
Già l'ha avuta in estate rinforzando la rosa per fare rotazioni in più non con la presunzione di dire che la Serie A è facile e che è facile rifare il double però l'idea di dare un'occhiata più attenta al percorso europeo l'hanno fatta in estate e a maggior ragione lo faranno adesso"
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