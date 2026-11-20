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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista di Atalanta-Inter, Massimo Marianella ha parlato così:

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"Pio Esposito sta benissimo ma l'Inter ha tante certezze perché è una squadra forte, ben allenata e con una struttura societaria dietro, rappresentata da Marotta, che è molto molto solida. L'Inter non scricchiola da nessun punto di vista. Io credo che un'ideuccia sulla priorità Champions…

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Già l'ha avuta in estate rinforzando la rosa per fare rotazioni in più non con la presunzione di dire che la Serie A è facile e che è facile rifare il double però l'idea di dare un'occhiata più attenta al percorso europeo l'hanno fatta in estate e a maggior ragione lo faranno adesso"