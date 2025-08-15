FC Inter 1908
Marianella: “Inter cerca opportunità di mercato? L’unica che mi viene in mente è…”

"Cosa servirebbe più all'Inter in questa fase finale di mercato? A me d'istinto mi viene da dire un difensore", dice Marianella
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha risposto così alla domanda sul mercato dell'Inter:

"Cosa servirebbe più all'Inter in questa fase finale di mercato? A me d'istinto mi viene da dire un difensore, abbiamo parlato di un centrocampista come Kone e un esterno come Lookman. Penso che Acerbi ha una certa età, Pavard è in partenza.

Darmian, sono stato un suo grande estimatore da sempre ma ha un anno in più. Se parliamo di opportunità di mercato, l'unica vera opportunità di mercato in questo momento è Donnarumma"

Luca Marchetti, esperto di mercato, ha risposto così: "C'è stato un interessamento del Galatasaray per Sommer, il Galatasaray ha anche cercato Ederson del City. Però i costi di Donnarumma mi sembrano leggermente alti, non di cartellino ma di stipendio".

