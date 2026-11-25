In studio a Sky Sport prima delle gare odierne di Champions League, Massimo Marianella parla anche dell’Inter di Cristian Chivu. Ecco il pensiero del giornalista sul momento dei nerazzurri:

“Voglia di riscatto? Chivu ha ragione, ma non credo servano motivazioni extra per la Champions. L’appunto di tutti all'Inter all’inizio della stagione era questo: bisogna migliorare in Europa.

Inter TV

L’Inter sa di essere la più forte, l’attenzione maggiore è in Europa, mi aspetto una gara importante, che faccia capire a tutti che l’Inter ha ambizioni europee, forte da poter guardare tutti dall’alto in Italia. Non sarà una gara facile, lo Stoccarda è allenato benissimo, ha uno degli allenatori più preparati d’Europa. Inter nettamente più forte, ma attenzione perché i tedeschi sono organizzati e hanno talento.

Thuram e Pio sono quelli che stanno meglio in questo momento, c'è bisogno anche di una certa fisicità”.