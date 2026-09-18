Cresce l'attesa per Roma-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A. All'Olimpico si affrontano le prime della classe, entrambe a punteggio pieno e con i migliori attacchi del campionato ma anche la miglior difesa, quella dei giallorossi.

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Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così del match di domani: "Ha ragione Gasperini che l'Inter è la squadra più forte della Serie A, lo dicono i numeri ma anche la ragione, è la squadra più forte degli ultimi anni, non solo quest'anno però la sua Roma mi sembra talmente forte che non solo può impensierire l'Inter ma che non deve nemmeno vedere in questa partita un grande test. La Roma è forte a prescindere dal risultato che farà domani e sarà lì fino alla fine per la lotta per il titolo indipendentemente dal risultato di domani"

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"L'Inter vuole fare la trasformazione: quest'anno non dico che dia per scontato il campionato ma è più interessata a fare un percorso più importante in Champions, rispetto al campionato, fare un'evoluzione in questa stagione"