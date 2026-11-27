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Il turno europeo appena archiviato ha dato soddisfazioni alle italiane. Se ne parla negli studi di Sky Sport, con Massimo Marianella che ha commentato così i risultati ottenuti:

"Io non sono sorpreso. Veniamo da una settimana bella, ma questo è il nostro livello alto. Il calcio inglese è meglio di noi, ma risultati e finali alla mano, come quelle dell'Inter, nell'ultimo decennio non siamo messi così male"