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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato dell'Inter di Chivu che è stata paragonata al Bayern:

"Il discorso del Bayern Monaco è calzante e credo che questo pensiero sia forte anche nella testa dei giocatori dell'Inter, la consapevolezza fa la differenza e quindi ogni tanto si spengono. Ci sta, un po' presuntuosi? No, no, secondo me no. Però con l'Udinese hanno iniziato veramente male la partita, un po' troppo morbidi. Reagire in quella maniera non è scontato, è una partita contro una squadra forte, l'Udinese è più facile, mi ricorda un po' la gara col Pisa l'anno scorso. Col Napoli no. Dopo che prendi quei due gol, la vecchia Inter perde la lucidità. Questa no, andiamo a far gol, andiamo a far gol. È frutto della stagione passata, la consapevolezza, la maggiore tranquillità anche dell'anno scorso".