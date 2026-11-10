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Durante la trasmissione Fontana di Trevi, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato della formazione dell'Inter e dei titolari della squadra di Chivu:

C'è un'Inter titolare? Sono poco d'accordo perché ormai questo discorso è superato e difficilissimo farlo per qualsiasi squadra. La partita col Como era ideale per Spence perché c'era tanto campo da attaccare per la pressione che aveva scelto il Como con Baturina che era un po' a metà strada, anche con la scelta di mettere Akanji in quella posizione che aiuta tanto Spence per pulire il pallone e servirlo. Con Thuram che libera spazio, attacca lo spazio facendo correre tanto il calciatore. È una partita con quelle caratteristiche perfette per Spence, poi sono d'accordo che difenda meglio rispetto a Diouf, è evidente. Ma partite in cui magari giochi contro la squadra chiusa hai bisogno di più intraprendenza tecnica, più imprevedibilità. Destra e sinistra dove vado? E Diouf può aiutarti di più rispetto a Spence.

Chivu ha già cambiato tantissimo. Tantissimo. La pressione, la pressione è cambiata. La prima costruzione Inzaghi la faceva bellissima, bellissima. Con Chivu dritti, dritti. E questo ti toglie delle cose, ma magari corri meno rischi e Thuram puoi azionarlo più volte. Oltre che nella struttura di formazione, modulo, l'aggressività, la cattiveria, il fare i falli. Cioè la squadra è molto diversa rispetto, anche se il sistema è lo stesso, i giocatori sono stessi, sono gli stessi. Ha messo degli elementi diversi rispetto al passato. L'Inter di Inzaghi si difendeva molto più bassa e non può farlo senza Acerbi e De Vrij. Le caratteristiche del Como sono perfette per l'Inter. Ieri il Como non aveva le armi per fare male all'Inter, non aveva giocatori di gamba. L'Inter ha fatto una grande partita, ma una grande partita con il Como. Domani gioca col Monza servirà un'altra Inter, magari con Diouf. Impossibile pensare che questa squadra sia ideale per tutte le partite. A me piace particolarmente Jones per le sue caratteristiche diverse.