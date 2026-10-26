Nel corso della trasmissione in onda su DAZN ‘Fuoriclasse’, il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato la ‘pazza’ Inter di Chivu.

Dopo il successo per 2-1 in rimonta sulla Fiorentina, l’ennesima gara ribaltata in questa stagione, Marinozzi si è concentrato sul protagonista della sfida contro i viola, Marcus Thuram.

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Thuram trascinatore dell'Inter

“Thuram decisivo, ancora una volta. Sta vivendo un finale di 2026 davvero brillante. Il finale della scorsa stagione dopo un lungo periodo di stop e quest'anno ha iniziato con grande continuità. Acciacco iniziale, poi ha ritrovato la forma migliore, adesso senza Lautaro è il trascinatore".

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La doppia reazione di Thuram

"Ma al di là dei gol, delle prestazioni, degli assist, la cosa che mi ha colpito nelle ultime due gare è stata una sua doppia reazione. Oggi si arrabbia con Jimenez, c'è una lita, arriva subito a difendere un compagno, a discutere. Con lo Shakhtar, un calciatore fa la bicicletta e quindi deride un po' l’avversario. Thuram arriva lì e lo prende per l'orecchio. Cioè, questo atteggiamento qui, senza eccedere in una reazione, alzar le mani, però essere il primo che va a difendere un compagno, che richiede rispetto, per me è il sintomo di un giocatore che sta ancora di più crescendo dal punto di vista della leadership”.