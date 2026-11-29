In studio a Sky Sport, l'ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha parlato anche della corsa scudetto prima di Roma-Monza, in programma all'Olimpico alle ore 18.
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In studio a Sky Sport, l'ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha parlato anche della corsa scudetto prima di Roma-Monza, in programma all'Olimpico alle ore 18.
"In questo momento le tre davanti sono tutte allo stesso livello. La Lazio sta giocando bene, come Inter e Roma. La verità è che ora la squadra di Gattuso deve calare per staccarsi, perché è sul livello delle altre due come gioco e non ha le coppe", ha spiegato l'ex giocatore.
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