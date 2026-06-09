Il presidente dell'Inter ha parlato della situazione dello sport e del calcio a livello dilettantistico e giovanile

Fabio Alampi Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 11:25)

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Giuseppe Marotta, presente al Palazzo Lombardia per ricevere il premio per i risultati ottenuti in questa stagione dall'Inter, ha detto la sua sulla situazione dello sport in Italia: "Grazie per questo ulteriormente riconoscimento, siamo fortunati a essere qui e speriamo di riceverlo ancora. Questa mattina sono state premiate delle società calcistiche, altre realtà che meritano considerazione. Il comun denominatore è l'eccellenza: la Lombardia è riconosciuta per essere un'eccellenza nel mondo del lavoro e in tantissime altre attività, come lo sport. Non solo per la presenza nella fascia professionistica, ma anche per quello che fa a livello sociale.

Il calcio è un fenomeno sociale di grande rilevanza, fenomeno di aggregazione in grado di abbattere ogni barriera. Quando abbiamo celebrato la vittoria dello scudetto, vedere ka squadra che attraversava la città con queste famiglie diverse sul marciapiede, che davanti a dei colori, davanti a emozioni e una fede calcistica si uniscono. Non possono non ricordare l centinaia di migliaia di persone che erano in piazza Duomo quella serata.

Lo sport è un fenomeno che anche i politici devono tenere in considerazione, la nostra costituzione riconosce lo sport come valore educativo e culturale, ma secondo me c'è una mancanza: il diritto allo sport. A tutti i nostri figli, i nostri bambini, abbiamo il dovere di trasmettere questo valore importante della passione verso lo sport. Questo cozza con la realtà che le società, anche dilettantistiche, non riescono a sopravvivere, e quindi sono costrette a far pagare delle rette costose. Le società oggi premiate hanno tutte una filiera, delle sedi e delle attrezzature di alta qualità, legate a finanziamenti privati. Non siamo qui a chiedere soldi, siamo qui per chiedere quanto meno la possibilità che attraverso il sistema scolastico si possa fare più sport. La Lombardia possa essere l'esempio per il resto dell'Italia. Lo sport è una palestra di vita".