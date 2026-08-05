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L’Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez in porta per il dopo Sommer. Cosa dice finora il precampionato su questa decisione dei dirigenti nerazzurri? Ecco quanto evidenziato da Sportmediaset dopo l’1-1 nel derby australiano contro il Milan (qui gli highlights del match).

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“Una mezza incertezza nel primo tempo, un cross non trattenuto senza conseguenze. Per ora il precampionato dice che la scelta di puntare su di lui è corretta”, si legge in merito alla prestazione di Martinez. Voto 6 per il portiere e stesso voto anche per Ivan Provedel. “Subito una buona uscita, poi ordinaria amministrazione”. Al momento la gerarchia è chiara: Martinez primo, Provedel secondo.