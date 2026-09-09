Il pensiero del giornalista a proposito di Real Madrid-Inter giocata ieri sera al Bernabeu dalla squadra di Chivu

Daniele Vitiello

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, nel suo intervento del pomeriggio è tornato anche su Real Madrid-Inter di ieri sera all'esordio stagionale in Champions League dopo la vittoria sul Napoli in Serie A.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
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Queste le sue considerazioni sulla prova della squadra nerazzurra al Bernabeu: "Chivu guardando il bicchiere mezzo pieno penserà che l'Inter ha giocato alla pari contro una delle migliori squadre d'Europa in uno di quegli stadi che mettono soggezione. I gol fatti dal Real Madrid sono due regali, c'è ancora tempo per fare punti, mancano altre sette partite".

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