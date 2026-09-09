Il pensiero del giornalista a proposito di Real Madrid-Inter giocata ieri sera al Bernabeu dalla squadra di Chivu
Dario Massara, giornalista di Sky Sport, nel suo intervento del pomeriggio è tornato anche su Real Madrid-Inter di ieri sera all'esordio stagionale in Champions League dopo la vittoria sul Napoli in Serie A.
Queste le sue considerazioni sulla prova della squadra nerazzurra al Bernabeu: "Chivu guardando il bicchiere mezzo pieno penserà che l'Inter ha giocato alla pari contro una delle migliori squadre d'Europa in uno di quegli stadi che mettono soggezione. I gol fatti dal Real Madrid sono due regali, c'è ancora tempo per fare punti, mancano altre sette partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
FCINTER1908 / Svolta a sorpresa: l'Inter avrà un club satellite. C'è già ok di Oaktree: cifre e paesi
Ultima ora
Inter, non solo il dato dei tiri: percentuale da record contro il Real Madrid per...
Mercato Inter
Nome nuovo Inter, club alla finestra per il colpo Bassey a 0: il ‘triplo ruolo’ e chi è
Ultima ora
Inter, tifosi divisi su Pepo Martinez ma Chivu ha scelto: cosa accadrà contro Udinese e Roma
Ultima ora
Il dato incredibile sull’Inter al Bernabeu: mai nessuno così contro il Real in 22 anni
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti