Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così della lotta tra Inter e Roma per lo scudetto
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così della lotta tra Inter e Roma per lo scudetto: "Io non vedo questa superiorità dell’Inter ora, ho la sensazione che i tre inglesi saranno un freno importante per l’Inter, perché non renderanno per quello che ci si attende.
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(ForzaRoma.info)
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