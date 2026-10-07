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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Mario Mattioli, giornalista, ha parlato così della lotta tra Inter e Roma per lo scudetto: "Io non vedo questa superiorità dell’Inter ora, ho la sensazione che i tre inglesi saranno un freno importante per l’Inter, perché non renderanno per quello che ci si attende.

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Biasin rivela: "Questa non la sapete: in estate ha provato a tornare come quinta punta all'Inter..." L’Inter quindi la metto nel gruppo, con tanti pregi e pochi difetti. Sul recupero di Bastoni mi pare che i dubbi siano stati fugati, ma non la metto lanciata come dicono gli altri. L’organico è stato rimpolpato in maniera non coerente con l’Inter e con il suo gioco".

(ForzaRoma.info)