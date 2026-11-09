"Thuram ha raggiunto uno status e un livello che solo in Italia può essere messo in dubbio ogni tanto". Così Cristian Chivu ieri: la replica di Mauro
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Thuram ha raggiunto uno status e un livello che solo in Italia può essere messo in dubbio ogni tanto". Così Cristian Chivu ieri nella conferenza stampa postpartita di Inter-Como sul centravanti francese, ormai leader indiscusso dell'attacco nerazzurro.
Al tavolo di Pressing Massimo Mauro ha commentato così le dichiarazioni del tecnico: "Posso sommessamente chiedere chi è che l'ha criticato così tanto? Ragazzi, questa cosa che bisogna trovare il nemico a tutti i costi... Ma chi lo criticava? Io ricordo sempre che Thuram qualcuno l'ha portato all'Inter a zero".
© RIPRODUZIONE RISERVATA