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Intervenuto a Pressing, Massimo Mauro ha commentato così il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta alla New Balance Arena:

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"Io insisto sempre su Calhanoglu: l'Inter ha bisogno del miglior Calhanoglu per avere equilibrio. Anche in fase di non possesso palla, Calhanoglu è stato un formidabile normalizzatore della fase difensiva quando l'Inter è andata bene. Guarda caso è uscito lui e Chivu ha messo centrocampisti non bravi nella fase difensiva, il centrocampo non ha fatto più filtro. Però è strano che l'Inter va avanti 2-0 e dà tanti spazi agli esterni dell'Atalanta. Un conto è il calo d'attenzione, un altro è una questione tattica e l'Atalanta è stata più brava alla fine.

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Non diamo solo colpa alla difesa, il centrocampo non ha aiutato la difesa. Rigore Bastoni? Questa è un'umiliazione del calcio giocato, un difensore con le braccia si aiuta per saltare, non è che lo fa apposta, va cambiato il protocollo, anche lo step on foot è una fesseria enorme, ti sfioro ed è rigore"