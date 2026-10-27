Un autentico polverone. È bastata una battuta, che lui riteneva innocua, di Mbappé, a far scoppiare il caos. Perché la battuta era riferita a Mao Zedong, ex leader della Cina e quel riferimento alla dittatura, ha fatto saltare la mosca al naso alle aziende cinesi che collaboravano fino ad oggi con lui. Al francese hanno cancellato tre contratti, ma non è l'unica conseguenza della sua battuta.

Il gruppo audiovisivo statale cinese CMG, che controlla l'emittente pubblica CCTV, ha confermato di aver sospeso la trasmissione delle partite della Liga spagnola in seguito alle osservazioni di Kylian Mbappé sull'ex leader cinese Mao Zedong.

"A seguito delle dichiarazioni molto gravi" del giocatore, China Media Group "è intervenuto già il 26 ottobre sospendendo la trasmissione delle partite della Liga, nonché di tutti gli incontri e le pubblicità che vedono coinvolto il calciatore", ha dichiarato il gruppo in un comunicato.

西班牙职业足球联盟（LALIGA）对基利安·姆巴佩所发表的言论在中国引发的不满与冒犯深表遗憾。我们理解这些言论所造成的伤害。我谨代表LALIGA向中国人民致以诚挚的歉意。… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

È arrivato per questo anche l'intervento del presidente del campionato spagnolo, Javier Tebas che ha espresso rammarico per quanto successo e ha ribadito quanto i rapporti con la Cina siano stati sempre considerati importanti per la Liga. "Il nostro impegno nei confronti della Cina, del popolo cinese e delle istituzioni cinesi rimane incrollabile. Questa relazione, consolidata nel corso degli anni, non può essere compromessa da un singolo episodio", ha scritto.