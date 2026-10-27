Kylian Mbappé è stato escluso da tre importanti marchi cinesi dopo che in rete è circolato un video in cui la superstar del calcio francese sembrava scherzare sull'ex leader Mao Zedong. Il giocatore - che è arrivato secondo al Pallone d'oro - francese è un meme sui social per il suo atteggiamento autoritario quando parla. Ma in un video aveva detto che c'è un fotomontaggio che lo ritraeva con le sembianze di quel che gli sembrava un dittatore cinese. L'accostamento a Mao Zedong, il leader fondatore della Cina, scomparso nel 1976, è stato fatto in automatico e il calciatore è stato costretto a chiedere scusa.

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Kylian Mbappé si è dichiarato "sinceramente dispiaciuto" e ha porto le sue "scuse", riconoscendo di aver espresso "osservazioni inopportune" sull'ex leader Mao Zedong, che hanno scatenato una forte reazione in Cina e portato all'annullamento di contratti pubblicitari.

"Porgo le mie scuse a tutti coloro che sono rimasti offesi dalle mie parole. Non era assolutamente mia intenzione. Nutro un profondo rispetto per il popolo cinese e per la sua storia, e sono sinceramente dispiaciuto", ha dichiarato il giocatore del Real Madrid in un comunicato, redatto in francese, inglese e mandarino. Il capitano della nazionale francese è intervenuto in seguito alla diffusione di un video, divenuto virale, in cui definisce Mao Zedong un "dittatore".