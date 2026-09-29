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Paul Mendy è uno dei volti nuovi della Serie A. L'attaccante senegalese, classe 2007, dopo essersi affacciato sul palco del calcio italiano sul finire della scorsa stagione è ora una delle certezze del Cagliari, con Pisacane che non ha avuto timori ad affidargli una maglia da titolare. Sul giovane bomber rossoblu si registrano i primi interessi di alcune big, tra cui anche l'Inter.

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Un giocatore promettente, destinato a veder crescere sia la sua valutazione che il suo stipendio: secondo tuttomercatoweb.com, Mendy (legato al Cagliari fino al 30 giugno 2031) percepisce attualmente 280mila euro lordi a stagione, circa 150mila netti.