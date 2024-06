Mercato Fiorentina, piace Arnautovic: ma il sogno è un ex Inter

In casa Fiorentina si lavora per fare un restyling completo dell'attacco. La dirigenza viola vuole regalare al nuovo tecnico Raffaele Palladino un reparto avanzato di un certo livello. Sono tanti i nomi sul taccuino dei dirigenti, tra cui anche quello di Marko Arnautovic. "È un profilo di esperienza con le sue 84 presenze complessive in Serie A, con 29 gol segnati. Un veterano da affiancare a un giovane che potrebbe rappresentare un’operazione interessante anche per i nerazzurri perché potrebbe liberare una casella e permettere al d.s. nerazzurro Ausilio di andare su un altro profilo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.