«Senza dubbio. È il migliore al mondo. È il migliore nella storia di questo sport. Finché sarà in campo, avrà una possibilità». Lautaro Martinez ha palato con TNT Brasile dopo la sconfitta dell'Inter in Champions con il Real e ha espresso il suo sostegno a Lionel Messi nella corsa al Pallone d'Oro 2026.

Ci sono solo lui e Lionel tra gli argentini nei trenta nomi dei candidati al Premio di L'Equipe e France Football. Dibu Martinez è invece in corsa per il Trofeo Yashin, il pallone d'oro dedicato ai portieri.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Lionel ha ricevuto la sua 17esima nomination al Pallone d'Oro a 39 anni, a solo una nomination dal record assoluto di 18 candidature detenuto da Cristiano Ronaldo. La sua candidatura è arrivata anche per quanto fatto ai Mondiali in America dove ha trascinato l'Argentina in finale con 8 gol e 4 assist. Messi ha già vinto il Pallone d'Oro 8 volte 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023. Lautaro è stato inserito cinque volte nella lista dei trenta candidati

Getty Images

Lautaro e l'addio alla Nazionale di Messi

Lautaro Martínez è stato nominato per il Pallone d'Oro per la quinta volta nella lista dei 30 giocatori considerati tra i migliori al mondo È arrivato settimo nel 2024. Quest'anno ha segnato con l'Inter, in Serie A 30 gol e ha fatto 10 assist, e in più con un suo gol nella semifinale del Mondiale ha portato l'Argentina alla finale contro l'Inghilterra, una finale che poi non ha giocato per scelta del CT Scaloni.

A proposito del ritiro dalla Nazionale di Messi ha dichiarato: «Sapevamo che prima o poi la notizia sarebbe arrivata, ma quando arriva, è un evento importante per tutto ciò che Leo rappresenta per la nazionale e per il nostro Paese. Ho avuto la possibilità di parlargli e gli ho detto qualche parola per ringraziarlo di come ci ha insegnato e guidato verso la vittoria».

«Ha attraversato momenti difficili e non si è mai arreso. Questo è ciò che porto con me, anche se viviamo quotidianamente esperienze molto intense e importanti, cose che sono importanti per le nostre carriere e per la vita, ed è questo che mi porto dentro», ha aggiunto su Messi.

(Fonte: elintransigente.com)